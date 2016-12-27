فريق اليرموك يتوج بلقب بطولة طرابلس لكرة السلة لفئة الأواسط .

طرابلس 27 ديسمبر (2016)- توج فريق اليرموك بلقب بطولة أندية طرابلس ًلكرة السلة لفئة الأواسط بعد فوزه على فريق الاتحاد بنتيجة 71 مقابل 58 في المباراة النهائية التي جمعتهما بالقاعة الكبرى خلال اليومين الماضيين. وبهذا التتويج يتأهل فريق اليرموك إلى نهائيات ليبيا ، التي من المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل. وكان فريق اليرموك قد فاز في مشوار منافسات تصفيات البطولة على أواسط فريقي الأولمبي والأهلي طرابلس. ...(وال)...