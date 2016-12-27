الاتحاد يتفوق على المدينة (61-52) في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة .

طرابلس 27 ديسمبر 2016( وال)- تفوق فريق الاتحاد على فريق المدينة في المباراة المعادة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بنتيجة 61 مقابل 52 ، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء بقاعة طرابلس الكبرى، ضمن فرق أندية المجموعة الغربية. وكانت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد اليبي لكرة السلة قد قررت إعادة المباراة منذ البداية، وذلك بعد مرور أكثر من 24 ساعة على توقفها نتيجة تحطم زجاج لوحة الهدف. يذكر أن اللقاء كان قد توقف بين الفريقين قبل اختتام الربع الأول بـ 33 ثانية، والنتيجة تشير بتفوق المدينة بفارق نصف سلة 18 نقطة مقابل 17 . ...(وال)...