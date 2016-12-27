مطار غدامس يستقبل اليوم أول طائرة شحن بعد ثلاث سنوات من التوقف .
الثلاثاء ، 27- 12- 2016 - 21:35:00
\nغدامس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) استقبل مطار غدامس اليوم الثلاثاء أول طائرة شحن بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب صيانة الأجهزة الملاحية وذلك بأشراف المجلس البلدي غدامس والخيرين من أبناء المدينة.\nوأوضح المجلس البلدي للمدينة في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الطائرة التي تم استقبالها اليوم هي من نوع (c130) وهي طائرة كبيرة الحجم ومخصصة لنقل البضائع .\nوبين المجلس البلدي أن الطائرة تحمل على متنها سيولة نقدية لمصرفي التجاري وشمال إفريقيا لكل من (غدامس – درج)، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى غدامس العام.\nوأشار بيان المجلس إلى أن الطائرة نقلت مريضًا من طرابلس إلى مستشفى غدامس العام وثلاثة ركاب ومندوبين للمصارف وطاقم الطائرة المكون من 11 عضوًا تقريبًا.\n\n...( وال ) ..\n