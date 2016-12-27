مطار غدامس يستقبل اليوم أول طائرة شحن بعد ثلاث سنوات من التوقف .



غدامس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) استقبل مطار غدامس اليوم الثلاثاء أول طائرة شحن بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب صيانة الأجهزة الملاحية وذلك بأشراف المجلس البلدي غدامس والخيرين من أبناء المدينة.

وأوضح المجلس البلدي للمدينة في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الطائرة التي تم استقبالها اليوم هي من نوع (c130) وهي طائرة كبيرة الحجم ومخصصة لنقل البضائع .

وبين المجلس البلدي أن الطائرة تحمل على متنها سيولة نقدية لمصرفي التجاري وشمال إفريقيا لكل من (غدامس – درج)، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى غدامس العام.

وأشار بيان المجلس إلى أن الطائرة نقلت مريضًا من طرابلس إلى مستشفى غدامس العام وثلاثة ركاب ومندوبين للمصارف وطاقم الطائرة المكون من 11 عضوًا تقريبًا.



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