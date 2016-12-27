نادي الأخضر يجدد عقود عدد من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم.

طرابلس 27 ديسمبر 2016(وال)- جدد نادي الأخضر الرياضي بالبيضاء عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة دوري الموسم الرياضي الجديد. وشملت قائمة تجديد العقود التي أعلن عنها مجلس إدارة النادي أمس الاثنين ، 4 من اللاعبين الأساسيين للفريق الأول ، وهم : أحمد جمعة، والحارس مفتاح الدرسي ، والمهاجم " عبد الله عبد الرحيم " ، ومحمد الدرسي. ولم تحدد إدارة النادي قيمة تجديد العقود ولا مدتها. وتسعى إدارة النادي لاستقطاب كل اللاعبين، والتعاقد مع لاعبين جدد بهدف الإعداد جيداً للموسم المقبل. ...(وال)...