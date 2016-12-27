محمد صولة في السعودية للانضمام إلى نادي الخليج في الدوري الممتاز لكرة القدم.

طرابلس 27 ديسمبر 2016 (وال)- وصل مهاجم المنتخب الوطني وفريق الأهلي طرابلس اللاعب "محمد صولة" إلى مدينة الدمام السعودية، تمهيداً للعب والاحتراف ضمن صفوف فريق نادي الخليج في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. وسيدخل اللاعب " محمد صولة " اعتبارا من يوم أمس الاثنين في فترة اختبارات تدريبية مع عناصر فريق الخليج، تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة المدرب التونسي "جلال القادري". يذكر أن فريق نادي الخليج السعودي يحتل حاليا المرتبة الـ 11 من أصل 14 فريقا، بعد اختتام منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي الممتاز....(وال)...