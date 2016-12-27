انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتنس والأسكواش غدا الأربعاء بطرابلس.

طرابلس 27 ديسمبر 2016 (وال)- تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والأسكواش غداً الأربعاء بقاعة ميدان الفروسية بأبي ستة بطرابلس اجتماعها لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد . وقد أجازت لجنة الإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية قائمة وحيدة ونهائية للترشح تضم " خالد الزنكولي " رئيسا، و" إدريس شوايل " نائبا للرئيس، و" محمد الهلاك " أمينا عاما، و" علي السنوسي " أمينا للصندوق. كما تضم القائمة عضوية كل من " المبروك الكشيك" ، و" مفتاح الخشمي" ، و" عبد الحميد الدلال" ، و" فرج سليمان"، و" ابتهال عميش" عضو المرأة . يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والأسكواش تضم في عضويتها 32 ناديا تمثل مناطق : طرابلس الكبرى، بني وليد، بنغازي، القصر، وادي الحياة، بئر الغنم، درج، القره بوللي، زلة، صبراتة، رقدالين. ...(وال)...