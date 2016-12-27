اختتام فعاليات المعرض الدولي الرابع للتمور.

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال)- اختتمت مساء اليوم الثلاثاء على أرض معرض طرابلس الدولي فعاليات المعرض الدولي الرابع للتمور والصناعات المصاحبة والمعرض الثاني لثمار زيت الزيتون ، برعاية وإشراف مركز تنمية الصادرات. وشارك في فعاليات هذا المعرض أكثر من 150 عارضا وشركة متخصصة في إنتاج التمور وزيت الزيتون من عدد من المدن وخاصة مدن الجنوب التي تشتهر إنتاج التمور مثل الجفرة وغدامس ودرج ومنطقة الواحات وغات بالاضافة الى التمور الساحلية. وأفاد مدير مركز تنمية الصادرات " خالد موسى " في تصريح لوكالة الانباء الليبية، بأن هذا المعرض استمر لمدة ثلاثة أيام وبحضور عدد من الشخصيات والمؤسسات والهيئات ، مشيرا الى أن المركز تكفل بإقامة المشاركين ونقل بضائعهم وتقديم كافة التسهيلات لهم . وأوضح أحد المشاركين في المعرض أن سبب ارتفاع ثمن زيت الزيتون يعود الى شح مياه الأمطار ونقص اليد العاملة وارتفاع أسعارها بالاضافة الى وجود بعض الآفات والبكتيريا وخاصة التي تنتشر في جنوب إيطاليا والتي إذا وصلت الى ليبيا ستكون أضرارها خطيرة .. منبها الى تفعيل الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ حتى لا تدخل الواردات الزراعية المصابة بالبكتريا. ودعا مدير مركز تنمية الصادرات مسؤولي الدولة الى الاهتمام بهذا القطاع وتشجيع المزارعين وتقديم الدعم المعرفي والمادي للرفع من كفاءة المنتجات الليبية والترويج لها خارج البلاد . ..(وال).. .