العراق: عودة 2277 نازح عراقي إلى مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد 27 ديسمبر 2016 (وال)- عاد 2277 نازح عراقي من مخيمات الخازر والعلم وجدعة والمدرج إلى مناطقهم الأصلية المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي, حسبما أعلن اليوم الثلاثاء وزير الهجرة و المهجرين العراقي جاسم محمد. وأفاد الوزير في تصريح صحفي اليوم, بأنه تم نقل النازحين من المخيمات بالتعاون مع وزارة النقل إلى مواقع سكنهم بالمناطق المحررة في كوكجلي بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل, وناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر وناحية ربيعة غربي نينوي وناحيتي القيارة والشورة جنوبي الموصل. وأضاف أنه "تم أيضا إعادة النازحين إلى ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين", مشيرا الى أن تعداد العائدين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى بلغت 18748 نازحا, وأن الايام المقبلة ستشهد عودة أغلب الأسر النازحة للمناطق المحررة. كما قدمت وزارة الهجرة بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية حصص النفط الأبيض على العوائل النازحة في محافظات أربيل ودهوك وصلاح الدين. وقدمت مساعدات إغاثية عاجلة متمثلة بالغذائية والعينية للأسر النازحة في مخيمات حسن شام التابع لمحافظة اربيل وزيلكان التابع لمحافظة دهوك وجدعة الثالث والمدرج التابعين لناحية القيارة ومخيم العلم الثاني ومركز تكريت التابعين الى محافظة صلاح الدين فضلا عن العوائل في قضاء الحمدانية بنينوى.