الحزب الحاكم بالنمسا يعبر عن تحفظه إزاء مشروع قانون حظر ارتداء النقاب.

فيينا,27 ديسمبر 2016 (وال) - أعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في النمسا عن تحفظه على دعوة وزير الخارجية والاندماج, سباستيان كورتس, الذي يطالب بسن قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في النمسا. وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي, اندرياس شيدر, عن تحفظ الحزب على دعوة الوزير كورتس, المنتمي لحزب المحافظين المؤتلف في الحكومة, الذي يطالب بسن قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في النمسا, ضمن حزمة تعديلات جديدة اقترح الوزير إدخالها على قانون الاندماج, التي يرفض الحزب الحاكم تمريرها. وقال السيد اندرياس شيدر أن "قضية النقاب لن تحل, بشكل منفرد, القصور الموجود في عملية الاندماج", معتبرا أن مسألة فرض حظر ارتداء النقاب قضية "ثانوية" تأتي في مرتبة متأخرة على قائمة أوليات واهتمامات الحكومة.