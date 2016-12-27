الفقر في لبنان "تخطى ال30% والبطالة وصلت إلى 25%" .

بيروت 27 ديسمبر 2016 (وال) - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن نسبة الفقر في لبنان تخطت ال30%, ووصلت نسبة البطالة إلى 25% وإلى 35% بين الشباب, فيما وصل النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%. وأوضح الحريري, في كلمة له قبل إلقاء البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء, أن "عملية استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه", مشيرا إلى أن عنوان الحكومة هو "استعادة الثقة, لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا, واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلس النواب, لأنه كلما ارتفع منسوب الثقة لدى المجتمعات, تحقق الازدهار والاستقرار والنجاح". واضاف يقول "عندما تبدأ الثقة بالتراجع, يكون الواقع في طريقه نحو الفشل".