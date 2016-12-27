رئيس جنوب السودان: الحوار الوطني سيضع حدا للحرب في البلاد.

الخرطوم 27 ديسمبر 2016 (وال) - أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت, أن الحوار الوطني الذي أعلنه قبل أسبوعين سيضع حدا للحرب التي تنزلق فيها الدولة منذ 2013. ونقل موقع سودان تريبيون, اليوم الثلاثاء, عن سلفاكير, قوله, ان "أي شخص يشك في مبادرته سيفاجأ بالنتائج", مضيفا "دعونا نذكر المتشككين أن إعلان استقلال جنوب السودان في 9 يوليو2011 كان ينظر إليه على أنه مهمة مستحيلة, وعليه إذا استطتعم إنجاز مثل ذلك العمل العظيم, لماذا تتشككون في مقدرتكم على التعافي من المأزق الحالي". وتابع الرئيس سلفا كير ان "الحوار الوطني يجب أن يكون نقطة تحول كما حدث في الاستقلال" ودعا الجميع للعمل من اجل اخراج البلاد من الوضع الحالي . يذكر أن قتالا عنيفا اندلع في ديسمبر 2013 بين القوات الحكومية وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار, مما تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وفي أغسطس 2015 تم توقيع اتفاق سلام بين الطرفين المتحاربين, لكنه انهار في أبريل الماضي, عندما استؤنف القتال في جوبا مما اضطر مشار إلى الفرار من البلاد. وأعلن الرئيس سلفاكير في 14 ديسمبر الجاري, عن إجراء حوار وطني, مؤكدا أن الحوار يهدف لمعالجة المظالم المحلية والقضايا السياسية.