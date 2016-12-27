الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة شبوة.

عدن (اليمن) 27 ديسمبر 2016 (وال) - تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من تحرير مواقع جديدة في محافظة شبو جنوب البلاد محدثا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف الحوثيين و الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال قائد في الجيش العميد جحدل العولقي في تصريح له إن وحدات من الجيش بمساندة جوية من طيران التحالف العربي "حررت نقطتي /العلم/ و/السليم/ الاستراتيجيتين بمديرية /عسيلان/ بعد مواجهات عنيفة مع المسلحين الذين فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم". كما أوضح مصدر عسكري آخر أن قوات الجيش "تمكنت من تحرير مناطق /الساق/ و/حيد بن عقيل/ و/هجر بن كحلان/ من المسلحين بشكل كلي" مضيفا أن تلك القوات "استطاعت أيضا قطع طريق الإمدادات عن الحوثيين القادمين من محافظة /البيضاء/ وسط اليمن. وقال المصدر إن الاشتباكات بين الجانبين ما زالت مستمرة في /البيضاء/ وسط فرار كبير في صفوف الحوثيين.