الرئيس الروماني يرفض تعيين مرشح الأغلبية البرلمانية رئيسا للوزراء.

بوخارست 27 ديسمبر 2016 (والج) - رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الثلاثاء تعيين سيفيل شهيدة مرشح الأغلبية البرلمانية التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكى لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الرئيس الروماني فى خطاب " درست كل المعطيات بجدية, حول قبول أو رفض اقتراح ترشيح (سيفل شهيدة) و قررت عدم قبول هذا الاقتراح" داعيا الاغلبية البرلمانية الى تقديم مرشح آخر للمنصب. وكان الرئيس الروماني طلب يوم 22 ديسمبر الحصول على قدر أكبر من الوقت لقبول أو رفض ترشيح شهيدة, لرئاسة الحكومة الرومانية. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية أن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين - الذى فاز فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى رومانيا فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى - رشح الخبيرة الاقتصادية المسلمة سيفيل شهيده (52 عاما) لشغل منصب رئيس الوزراء , حيث كان من المقرر أن يصدق الرئيس الرومانى فى اليوم ذاته بشكل رسمى على هذا الترشيح , غير أنه طلب ارجاء هذه الخطوة الى ما بعد احتفالات أعياد السنة دون ابداء أية أسباب. وكانت شهيده قد تولت منصب وزيرة التنمية الإقليمية فى العام الماضى, فيما يرى بعض المراقبين أنها "تفتقر الى الخبرة السياسية اللازمة" لشغل منصب رئيس الوزراء.