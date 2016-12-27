وضع الترتيبات النهائية لاتفاق \" تاورغاء- مصراتة \" قبل تصديق المجلس الرئاسي .



طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - تركز الاجتماع الموسع الذي عقدته

لجنة حوار \" تاورغاء - مصراته \" ، بطرابلس صباح اليوم، على وضع الترتيبات

النهائية للحوار، قبل توقيع الاتفاق النهائي خلال الأيام القادمة،

والتصديق عليه من قبل المجلس الرئاسي .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم التأكيد خلال اللقاء

على تنفيذ بنود الاتفاق عقب التوقيع بما يخدم مصلحة سكان المدينتين

اللتين تربطهما علاقات الجوار.

كما اتفق طرفا الحوار خلال الاجتماع على الخروج بمبادرات تعزز الاتفاق

خلال الأيام القادمة، و تهدف إلى لم الشمل ، وأشاد الطرفان بالجهود التي

بذلت طيلة الأشهر الماضية لتحقيق المصالحة بين المدينتين .

ونقلت إدارة التواصل والإعلام عن رئيس المجلس المحلي تاورغاء

\"عبدالرحمن الشكشاك\" تأكيده أن لقاء اليوم يهدف الى وضع اللمسات الأخيرة

للاتفاق قبل التصديق عليه، والشروع في تنفيذ بنوده .

وأشار الى أن العام 2016 كان عاماً للعمل دون توقف بين بلدي مصراتة،

ومحلى تاورغاء متمثلاً في عقد لقاءات وزيارات لمدينة مصراتة من أجل قفل

هذا الملف وتحقيق المصالحة .



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