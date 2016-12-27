وضع الترتيبات النهائية لاتفاق \" تاورغاء- مصراتة \" قبل تصديق المجلس الرئاسي .
الثلاثاء ، 27- 12- 2016 - 16:30:00
\n طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - تركز الاجتماع الموسع الذي عقدته \nلجنة حوار \" تاورغاء - مصراته \" ، بطرابلس صباح اليوم، على وضع الترتيبات\nالنهائية للحوار، قبل توقيع الاتفاق النهائي خلال الأيام القادمة، \nوالتصديق عليه من قبل المجلس الرئاسي . \n وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم التأكيد خلال اللقاء \nعلى تنفيذ بنود الاتفاق عقب التوقيع بما يخدم مصلحة سكان المدينتين \nاللتين تربطهما علاقات الجوار. \n كما اتفق طرفا الحوار خلال الاجتماع على الخروج بمبادرات تعزز الاتفاق\nخلال الأيام القادمة، و تهدف إلى لم الشمل ، وأشاد الطرفان بالجهود التي \nبذلت طيلة الأشهر الماضية لتحقيق المصالحة بين المدينتين . \n ونقلت إدارة التواصل والإعلام عن رئيس المجلس المحلي تاورغاء \n\"عبدالرحمن الشكشاك\" تأكيده أن لقاء اليوم يهدف الى وضع اللمسات الأخيرة \nللاتفاق قبل التصديق عليه، والشروع في تنفيذ بنوده . \n وأشار الى أن العام 2016 كان عاماً للعمل دون توقف بين بلدي مصراتة، \nومحلى تاورغاء متمثلاً في عقد لقاءات وزيارات لمدينة مصراتة من أجل قفل \nهذا الملف وتحقيق المصالحة .\n \n ... ( وال )...