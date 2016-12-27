ليبيا تنفق ( 20 ) مليون دينارا سنوياً على المهاجرين غير الشرعيينفي مراكز الإيواء .
الثلاثاء ، 27- 12- 2016 - 16:01:00
\n طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد مدير مكتب الدراسات والسياسات\nالإنسانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي \"هاني الترهوني\"، أن وجود \nالمهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء يكبد خزينة الدولة الليبية أكثر\nمن 20 مليون دينار سنوياً إعاشة فقط ، بالإضافة لمصاريف توفير الأدوية، \nوالعلاج، والتنقل، والمواصلات .\n وأضاف \" الترهوني \" ان هذه المصاريف لا تشمل مرتبات القوة الأمنية \nالتي تقوم بالحراسة في معسكرات الإيواء، وعمليات إنقاذهم في عرض البحر، \nبالإضافة لمخاطر احتمالات تعرض العناصر الأمنية للإصابة بالأمراض المعدية\nالتي يحملها المهاجر غير الشرعي.\n وأشار\" الترهوني\" في تصريح لادارة التواصل والاعلام بالمجلس - إلى أن \n( 550 ) مهاجرا غير شرعي لايزالون في مراكز الإيواء لم يتم ترحيلهم بسبب \nعدم تواصل سفارات دولهم مع الجهات المختصة.\n يشار الى أن مكتب الدراسات، والسياسات السكانية التابعة للمجلس الوطني\nللتخطيط الاقتصادي، نظم أمس الاثنين بطرابلس، ورشة عمل حول \" البرنامج \nالوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة \nالهجرة غير الشرعية، والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا \" بحضور وزير \nالدولة المفوض لشؤون المهاجرين، والنازحين \"يوسف أبوبكر \"، ووزير الدولة \nللتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة \" أسماء الأسطى\"، وآمر جهاز حرس \nالسواحل، الموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية عميد\" عبدالله تومية\"، \nومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية عقيد\" طارق شهبون\"، \nوممثلين عن وزارة الصحة.\n\n ...( وال )..