ليبيا تنفق ( 20 ) مليون دينارا سنوياً على المهاجرين غير الشرعيينفي مراكز الإيواء .



طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد مدير مكتب الدراسات والسياسات

الإنسانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي \"هاني الترهوني\"، أن وجود

المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء يكبد خزينة الدولة الليبية أكثر

من 20 مليون دينار سنوياً إعاشة فقط ، بالإضافة لمصاريف توفير الأدوية،

والعلاج، والتنقل، والمواصلات .

وأضاف \" الترهوني \" ان هذه المصاريف لا تشمل مرتبات القوة الأمنية

التي تقوم بالحراسة في معسكرات الإيواء، وعمليات إنقاذهم في عرض البحر،

بالإضافة لمخاطر احتمالات تعرض العناصر الأمنية للإصابة بالأمراض المعدية

التي يحملها المهاجر غير الشرعي.

وأشار\" الترهوني\" في تصريح لادارة التواصل والاعلام بالمجلس - إلى أن

( 550 ) مهاجرا غير شرعي لايزالون في مراكز الإيواء لم يتم ترحيلهم بسبب

عدم تواصل سفارات دولهم مع الجهات المختصة.

يشار الى أن مكتب الدراسات، والسياسات السكانية التابعة للمجلس الوطني

للتخطيط الاقتصادي، نظم أمس الاثنين بطرابلس، ورشة عمل حول \" البرنامج

الوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة

الهجرة غير الشرعية، والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا \" بحضور وزير

الدولة المفوض لشؤون المهاجرين، والنازحين \"يوسف أبوبكر \"، ووزير الدولة

للتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة \" أسماء الأسطى\"، وآمر جهاز حرس

السواحل، الموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية عميد\" عبدالله تومية\"،

ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية عقيد\" طارق شهبون\"،

وممثلين عن وزارة الصحة.



...( وال )..