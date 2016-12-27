إحباط ست هجمات إرهابية في بلجيكا خلال سنتين .

بروكسل 27 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية, أن السلطات تمكنت من إحباط ست هجمات إرهابية خلال سنتين. ونقلت صحيفة "لاديرنيير أور" البلجيكية عن" إيريك جاكوبس" رئيس الشرطة القضائية قوله إنه تمكنا في غضون عامين, وتحديدا منذ نوفمبر 2014, من إحباط ما لا يقل عن ست هجمات إرهابية وذلك بتعاون وثيق مع أجهزة الاستخبارات. وأضاف أن أحد أكبر المشاكل بالنسبة لأجهزته هو معالجة المعلومة الخام, فمنذ هجمات بروكسل, نواجه تدفقا كبيرا للمعلومات وترد البلاغات أكثر بكثير من السابق ونتلقى حتى 600 معلومة في اليوم الواحد . وشدد جاكوبس على ضرورة الاستمرار في تعزيز أجهزة الشرطة مشيرا إلى أنه ليس هناك عمل استباقي كاف في بلجيكا. ..وال..