مقتل 20 صحفيا عراقيا نتيجة أعمال العنف خلال عام 2016 .

بغداد 27 ديسمبر 2016 (وال)- أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين, اليوم الثلاثاء, مقتل 20 صحفيا عراقيا نتيجة أعمال العنف خلال عام 2016. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن عدد ضحايا الأسرة الصحفية العراقية خلال عام 2016 بلغ عشرون قتيلا أغلبهم كانوا ضحايا إجرام تنظيم داعش الإرهابي وخاصة في محافظة نينوى شمال العراق نتيجة احتلاله لها منذ يونيو عام 2014 وإصراره على تصفية من يقع بأيدي عناصره من الإعلاميين والصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية. وأضاف بهذا العدد من القتلى للعام الحالي 2016 تكون الاسرة الصحفية العراقية قد فقدت 455 شهيدا منذ إبريل عام 2003 . ..وال..