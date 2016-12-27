دبلوماسي فرنسي: دعوة الرئيس الروسي لزيارة باريس "ما زالت قائمة".

موسكو 27 ديسمبر 2016 ( وال) - أعلن السفير الفرنسي لدى روسيا " جان موريس ريبير " ,اليوم الثلاثاء, أن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لزيارة باريس "ما زالت قائمة" بعدما تم الغاء الزيارة التى كان مخططا أن تتم فى شهر أكتوبر الماضي. وقال السفير ريبير - في حديث خاص لوكالة أنباء " نوفوستي" الروسية -" إن الدعوة مازالت قائمة بدون شك" وأضاف "أعتقد أن عام 2017 سيكون عاما مناسبا جدا للقيام بالزيارة لأننا سنقوم فيه بإحياء الذكرى ال300 على إقامة سفارة بطرس الأول العظمى في باريس وهي اللحظة التي بدأت منها العلاقات الدبلوماسية الروسية- الفرنسية". وكان الرئيس بوتين, قد ألغى زيارته إلى باريس والتي كان من المقرر أن تتم يوم 19 أكتوبر الماضي, احتجاجا على إلغاء بعض الفعاليات من برنامج الزيارة. وصرح الرئيس هولاند, بعد الإعلان عن إلغاء الزيارة فى اكتوبر الماضي, أنه "كان مستعدا لإجراء محادثات حول سوريا فقط وأنه غير مستعد للاشتراك في أي فعاليات أخرى". ...( وال ) ...