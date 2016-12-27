الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والأسكواش تعقد اجتماعاتها بطرابلس .الثلاثاء ، 27-12-2016 - 13:01:00

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والأسكواش يوم الغد الاربعاء اجتماعا بقاعة ميدان الفروسية بالعاصمة طرابلس ، وذلك لاختيار مجلس جديد للاتحاد الليبي . وذكرت مصادر اعلامية رياضية أن التكهنات ترشح بأن يحتفظ رئيس الاتحاد الحالي " خالد الزنكولي " بمنصب رئيس مجلس الإدارة ، حيث أجازت لجنة الانتخابات قائمته كقائمة وحيدة . يذكر أن " الزنكولي " ترأس اتحاد التنس والأسكواش منذ العام 2012 ، ويتولى في الوقت نفسه منصب الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية .

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