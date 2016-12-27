مجلس خبراء سوق الجمعة ينظم محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق.الثلاثاء ، 27-12-2016 - 13:03:00

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظّم مجلس خبراء سوق الجمعة أمس الاثنين محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق .\n وتناولت المحاضرة التى القاها الأستاذ عبدالله الجورني الخبير في \nمجال الأمن والسلامة بمسرح كلية التربية باب تاجوراء تعريف الأزمة \nومصادرها والطرق التقليدية والحديثة لمواجهتها والتعامل معها .\n وطالب المشاركين في هذه المحاضرة بإحالة نتائج هذه المحاضرة إلى \nالجهات المختصة للتعامل بطريقة علمية و عملية مع الواقع والازمات الذي \nتمر بها ليبيا .\n ... وال ...

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