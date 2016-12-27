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..إعادة مصححة.. مجلس خبراء سوق الجمعة ينظم محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق. طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظّم مجلس خبراء سوق الجمعة أمس الاثنين محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق . وتناولت المحاضرة التى القاها الأستاذ عبدالله الجورني الخبير في مجال الأمن والسلامة بمسرح كلية التربية باب تاجوراء تعريف الأزمة ومصادرها والطرق التقليدية والحديثة لمواجهتها والتعامل معها . وطالب المشاركين في هذه المحاضرة بإحالة نتائج هذه المحاضرة إلى الجهات المختصة للتعامل بطريقة علمية و عملية مع الواقع والازمات الذي تمر بها ليبيا . ... وال ...