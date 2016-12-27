لجنة المسابقات تقرر اعادة مباراة الاتحاد والمدينة لكرة السلة .الثلاثاء ، 27-12-2016 - 12:56:00

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال )- قررت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة إعادة مباراة المدينة والاتحاد لكرة السلة التي توقفت الأسبوع الماضي نتيجة كسر زجاج لوحة الهدف . وقررت اللجنة اعادة المباراة منذ البداية بقاعة طرابلس الكبرى بين الفريقين التي تجرى ضمن منافسات المنطقة الغربية للدوري الليبي لكرة السلة . يذكر أن اللقاء كان قد توقف بين الفريقين بعد تحطم زجاج لوحة الهدف قبل اختتام الربع الأول ب 33 ثانية ، والنتيجة تشير بتفوق المدينة بفارق نصف سلة ب 18 نقطة مقابل 17 .

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