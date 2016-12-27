رئيس غامبيا المنتخب يعلن خطة للتنمية الوطنية ستحل محل خطة الحكومة المنتهية ولايتها.

بانجول 27 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن رئيس غامبيا المنتخب اداما بارو الذي يستعد لتولي منصبه تشكيل مجموعة خبراء لاعداد خطة للتنمية الوطنية وذلك بعد فوزه في انتخابات الاول ديسمبر والتى رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الاعتراف بنتائجها. وقال بارو في بيان أمس الاثنين " للتأكد من أن البلاد تستغل قدراتها تماما مع تولي منصبي طلبت تشكيل مجموعة خبراء تسمى وكالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الدائمة". وأوضح أن المجموعة ستضم "نواة من سبعة خبراء في السياسة والمجتمع المدني والاقتصاد والاجتماع والثقافة والبيئة لتنسيق تعبئة الخبراء الذين سيعدون خطة التنمية التي ستحل محل خطة الحكومة المنتهية ولايتها". وأكد بارو رغبته في أن تباشر حكومته "العمل فورا بعد تنصيبه في 19 يناير" داعيا مواطنيه الى "الصلاة من أجل انتقال سلمي". وفي 23 ديسمبر اكد المتحدث باسم ائتلاف المعارضة الغامبية خليفة صلاح ان فوز بارو في الانتخابات الرئاسية "نهائي". في السياق ذاته سيتم تنصيب بارو في 19 يناير المقبل, موعد انتهاء الولاية الحالية لجامع الذي قدم طعنا أمام المحكمة العليا مطالبا بالغاء الانتخابات. ...( وال ) ...