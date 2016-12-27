مجلس خبراء سوق الجمعة ينظم محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق.الثلاثاء ، 27-12-2016 - 12:53:00

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظّم مجلس خبراء سوق الجمعة أمس الثلاثاء محاضرة بعنوان إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق . وتناولت المحاضرة التى القاها الأستاذ عبدالله الجورني الخبير في مجال الأمن والسلامة بمسرح كلية التربية باب تاجوراء تعريف الأزمة ومصادرها والطرق التقليدية والحديثة لمواجهتها والتعامل معها . وطالب المشاركين في هذه المحاضرة بإحالة نتائج هذه المحاضرة إلى الجهات المختصة للتعامل بطريقة علمية و عملية مع الواقع والازمات الذي تمر بها ليبيا . ... وال ...

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