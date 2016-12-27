الجمعيات الاستهلاكية تفتح ابوابها امام المواطنين ببلديات الواحات.

جالو 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - باشرت الجمعيات الاستهلاكية التعاونية للسلع التموينية بمدن جالو واوجله اجخرة ومرادة في توزيع السلع الاستلاكية للاهالي منتسبي هذه الجمعيات . وافاد عضو مكتب الخدمات الاقتصادية بالواحات مراسل وكالة الانباء الليبية بأن الجمعيات شرعت في توزيع المواد الغدائية الاستهلاكية على منتسبيها من الزيت والسكر والدقيق والطماطم للمساهمين عن شهرين سابقين وأضاف أن الكميات متوفرة وتكفي لاحتياجات المواطن خلال هذه الفترة ، وان هناك زيادة طفيفة في الاسعار لا تؤثر على المستهلك وتخفف عبء اسعار السوق المرتفعة . ... ( مراسل الواحات ) ...