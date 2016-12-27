مراقبة الصناعة بطرابلس تنظم ورشة عمل حوال" سـلامة الغذاء .

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظمت مراقبة الصناعة بطرابلس ،بالتعاون مع شركة المعيار للإعمال الهندسية صباح اليوم الاربعاء ورشة عمل حول " سلامة الغذاء . وتهدف هذه الورشة التى عقدت تحت شعار من أجل الوصول إلى غذاء أمن للتعريف بالمعايير والمواصفات الخاصة بالغذاء ، وأهمية تطبيق نظام سلامة الغذاء وبعمليات التفتيش وتقييم المطابقة للمنتجات الغذائية ، ودور رقابة الصناعة في دعم الصناعات الغذائية. ويشارك في هذه الورشة عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين من مختلف الشركات والمؤسسات والمراكز العلمية المتخصصة في سلامة الاغدية منها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الاغدية والأدوية والشركة العالمية للتفتيش . وتتضمن الورشة خمس محاور أساسية هي المواصفات القياسية للاغذية ، ونظام إدارة سلامة الغذاء ، ودور مراقبة الصناعة في التطوير والتحسين ، وكذلك دور مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في تقديم المطابقة ، وأهمية عمليات التفتيش على السلع والمصانع الغذائية . وستلقى في الورشة ورقات علمية حول المواصفات القياسية وأهميتها ، و نظام إدارة سلامة الغذاء ، و دور الرقابة على الأغذية والأدوية في سلامة الغذاء ، ودور شركات التفتيش على سلامة الغذاء ، وكذلك دور مراقبة مع المؤسسات الصناعية . وأفاد مدير إدارة التنمية والاستثمار الصناعي بمراقبة الصناعة طرابلس إن الورشة تهتم بسلامة الغذاء سلامة دائمة ،والتنبية إلى ضرورة معرفة الغذاء وسلامته ووصوله للمواطن بشكل أمن . وأضاف ان هناك العديد من الورقات العلمية التي ستلقى حول سلامة الغذاء ودور المؤسسات المختصة في هذا المجال . .. ( وال ) ..