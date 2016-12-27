موجز لأهم الاخبار المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر2016.

= طرابلس - هيئة الرقابة الإدارية تقيم ورشة عمل يوم غد تحت عنوان ( مشكلة السيولة ، الحلول والمقترحات ) .. وتستهدف الورشة محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير عام المصرف الليبي الخارجي ، والمدراء العامون بالمصارف التجارية ، ووزارات ( المالية ، التخطيط ، الداخلية ، الاقتصاد ) ، وديوان المحاسبة. = طرابلس - تقارير اعدها خبراء السياحة تؤكد أن قطاع السياحة يعد من أحد الركائز الاساسية في التنمية .. وتبرز الإمكانيات السياحية الطبيعية والتاريخية التي تحتضنها ليبيا . = غريان- إذاعة غريان المحلية تتوقف لليوم الثاني عن البث ، لان احدى السرايا التي تتخذ من محطة الإرسال (المرسلـة) مقراً لها تتطالب بدفع مستحقاتها المالية . = طرابلس- الاتحاد العام الليبي لكرة القدم يخطر نظيره الاتحاد السنغالي بقرار الاعتذار عن اجراء المباراة الودية المقررة ضد المنتخب السنغالي بالكونغو في الثامن من يناير القادم . / وال / ----------------------