المطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من معسكرات الايواء الى دولهم .
الثلاثاء ، 27- 12- 2016 - 12:17:00
\n طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظم مكتب الدراسات، والسياسات \nالسكانية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي، أمس الاثنين بطرابلس،\nورشة عمل حول \" البرنامج الوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة \nالأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمهاجرين غير الشرعيين في \nليبيا \" بحضور وزير الدولة المفوض لشؤون المهاجرين، والنازحين \"يوسف \nأبوبكر \"، ووزير الدولة للتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة \" أسماء \nالأسطى\"، وآمر جهاز حرس السواحل، الموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية \nعميد\" عبدالله تومية\"، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة \nالداخلية عقيد\" طارق شهبون\"، وممثلين عن وزارة الصحة.\n وتم خلال ورشة العمل عرض العديد من الأوراق التي تناولت الآثار \nالصحية الناتجة عن توافد المهاجرين غير الشرعيين، والخطط الكفيلة بوقاية \nرجال الأمن الذين يتعاملون معهم حفاظاً على سلامتهم من انتقال الأمراض \nإليهم سواء أثناء عمليات انقاذهم في عرض البحر، أو داخل معسكرات الإيواء \nإلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم.\n وأكدت الإحصائيات التي قدمها المشاركون، ارتفاع نسبة عدد المهاجرين \nغير الشرعيين خلال العامين الماضيين بسبب عدم ضبط الحدود مع دول الجوار \nفي الجنوب الليبي حيث تم انقاد وضبط أكثر من ( 13.754 ) مهاجرا غير شرعي \nفي المنطقة الممتدة من \" القره بولي \" شرق طرابلس الى زوارة غربا خلال \nالعام الجاري.\n وأعلن خبير التخطيط الصحي في وزارة الصحة الدكتور\" إبراهيم اجبيل\" ، \nإن أمن الإنسان صحياً ،وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة لحمايته من المرض \nوالموت، واستعرض \"اجبيل\" في ورقته أمام الحضور أنواع الأمراض المعدية \nالتي تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة على المدى القريب والبعيد في علاج \nالمصابين.\n ودعا الجهات ذات العلاقة بضرورة تأمين الحدود مع دول الجوار ومنع تدفق\nالمهاجرين غير الشرعيين، ووضع ضوابط لدخول البلاد ،وطالب بضرورة ترحيل \nالمهاجرين المتواجدين في معسكرات الإيواء بالتنسيق مع سفارات دولهم في \nأسرع وقت لوقف نزيف المصاريف التي تنفق عليهم يومياً بين إيواء وإعاشة، \nكما طالب بمنح علاوات تمييز لرجال الأمن الذين لديهم تعامل مباشر مع \nالمهاجرين .\n فيما استعرض الخبير الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع \nلوزارة الصحة الدكتور\" أحمد الجهاني\" عدداً من الأمراض المعدية التي \nتنتقل من المهاجر غير الشرعي لرجل الأمن ، والمواطن مسترشدا بنتائج \nدراسات مسحية أعدت في هذا الشأن ، ومخاطرها على حياة المواطنين .\nوأكد \" الجهاني\" تسجيل عدداً من الأمراض في بعض المناطق التي اختفت من \nليبيا قبل عقود، وأشاد في السياق نفسه بالجهود التي بذلت خلال السنوات \nالماضية لاستئصال هذه الامراض من ليبيا.\nوطالب بضرورة إجراء كشف طبي كامل لرجال الأمن الذين لديهم تعامل مباشر مع\nالمهاجرين، ومنحهم التطعيمات اللازمة حتى لاتنتقل إليهم العدوى، ومطالبة \nالمنظمات الدولية دعم الجهات المختصة التي تتعامل مع المهاجرين.\n \n ...( وال )...