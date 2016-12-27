المطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من معسكرات الايواء الى دولهم .



طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظم مكتب الدراسات، والسياسات

السكانية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي، أمس الاثنين بطرابلس،

ورشة عمل حول \" البرنامج الوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة

الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمهاجرين غير الشرعيين في

ليبيا \" بحضور وزير الدولة المفوض لشؤون المهاجرين، والنازحين \"يوسف

أبوبكر \"، ووزير الدولة للتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة \" أسماء

الأسطى\"، وآمر جهاز حرس السواحل، الموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية

عميد\" عبدالله تومية\"، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة

الداخلية عقيد\" طارق شهبون\"، وممثلين عن وزارة الصحة.

وتم خلال ورشة العمل عرض العديد من الأوراق التي تناولت الآثار

الصحية الناتجة عن توافد المهاجرين غير الشرعيين، والخطط الكفيلة بوقاية

رجال الأمن الذين يتعاملون معهم حفاظاً على سلامتهم من انتقال الأمراض

إليهم سواء أثناء عمليات انقاذهم في عرض البحر، أو داخل معسكرات الإيواء

إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكدت الإحصائيات التي قدمها المشاركون، ارتفاع نسبة عدد المهاجرين

غير الشرعيين خلال العامين الماضيين بسبب عدم ضبط الحدود مع دول الجوار

في الجنوب الليبي حيث تم انقاد وضبط أكثر من ( 13.754 ) مهاجرا غير شرعي

في المنطقة الممتدة من \" القره بولي \" شرق طرابلس الى زوارة غربا خلال

العام الجاري.

وأعلن خبير التخطيط الصحي في وزارة الصحة الدكتور\" إبراهيم اجبيل\" ،

إن أمن الإنسان صحياً ،وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة لحمايته من المرض

والموت، واستعرض \"اجبيل\" في ورقته أمام الحضور أنواع الأمراض المعدية

التي تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة على المدى القريب والبعيد في علاج

المصابين.

ودعا الجهات ذات العلاقة بضرورة تأمين الحدود مع دول الجوار ومنع تدفق

المهاجرين غير الشرعيين، ووضع ضوابط لدخول البلاد ،وطالب بضرورة ترحيل

المهاجرين المتواجدين في معسكرات الإيواء بالتنسيق مع سفارات دولهم في

أسرع وقت لوقف نزيف المصاريف التي تنفق عليهم يومياً بين إيواء وإعاشة،

كما طالب بمنح علاوات تمييز لرجال الأمن الذين لديهم تعامل مباشر مع

المهاجرين .

فيما استعرض الخبير الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع

لوزارة الصحة الدكتور\" أحمد الجهاني\" عدداً من الأمراض المعدية التي

تنتقل من المهاجر غير الشرعي لرجل الأمن ، والمواطن مسترشدا بنتائج

دراسات مسحية أعدت في هذا الشأن ، ومخاطرها على حياة المواطنين .

وأكد \" الجهاني\" تسجيل عدداً من الأمراض في بعض المناطق التي اختفت من

ليبيا قبل عقود، وأشاد في السياق نفسه بالجهود التي بذلت خلال السنوات

الماضية لاستئصال هذه الامراض من ليبيا.

وطالب بضرورة إجراء كشف طبي كامل لرجال الأمن الذين لديهم تعامل مباشر مع

المهاجرين، ومنحهم التطعيمات اللازمة حتى لاتنتقل إليهم العدوى، ومطالبة

المنظمات الدولية دعم الجهات المختصة التي تتعامل مع المهاجرين.



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