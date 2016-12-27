الإنتاج النفطي يبلغ 622 ألف برميل يوميا .
الثلاثاء ، 27- 12- 2016 - 12:09:00
\n طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن \nانتاج النفط الخام بلغ أمس الاثنين 622 ألف برميل يوميا ، مسجلا ارتفاعا \nطفيفا مقارنة مع مستوياته بعد إعادة تشغيل خطوط أنابيب حقلي الشرارة \nوالفيل .\n وقالت المؤسسة إنها قد تضيف 175 ألف برميل يوميا أخرى إلى الإنتاج \nخلال شهر و270 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر بعد إعادة فتح خطوط \nالأنابيب الممتدة من الحقلين . \n وتعد ليبيا إحدى دولتين عضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)\nجرى إعفائهما من اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في الآونة \nالأخيرة. \n ...(وال)...