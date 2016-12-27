الإنتاج النفطي يبلغ 622 ألف برميل يوميا .



طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن

انتاج النفط الخام بلغ أمس الاثنين 622 ألف برميل يوميا ، مسجلا ارتفاعا

طفيفا مقارنة مع مستوياته بعد إعادة تشغيل خطوط أنابيب حقلي الشرارة

والفيل .

وقالت المؤسسة إنها قد تضيف 175 ألف برميل يوميا أخرى إلى الإنتاج

خلال شهر و270 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر بعد إعادة فتح خطوط

الأنابيب الممتدة من الحقلين .

وتعد ليبيا إحدى دولتين عضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

جرى إعفائهما من اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في الآونة

الأخيرة.

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