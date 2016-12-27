ارتفاع حصيلة غرق قارب في بحيرة (ألبرت) بأوغندا إلى 30 قتيلا .

كمبالا 27 ديسمبر 2016 (وال) - ارتفعت حصيلة ضحايا القارب الذي غرق في بحيرة (ألبرت) بأوغندا إلى 30 قتيلا من لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم محلي. وذكرت مصادر الشرطة أنها "تمكنت بمساعدة صيادين من إنقاذ 15 شخصا آخرين كانوا على متن القارب ذاته وقت انقلابه". وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن غرق تسعة أشخاص على الأقل وفقدان آخرين. وأوضحت الشرطة أن "الركاب كانوا يرقصون وبعضهم سكارى", مشيرة إلى أن "القارب كان يحمل 45 شخصا هم أعضاء فريق كرة قدم محلي ومشجعين للفريق, وأن الحادث وقع رغم هدوء مياه البحيرة, بسبب تكدس الركاب في جهة واحدة من القارب". وكان الجميع متجهين من قرية (كاويباندا) في إقليم (بوليسا) إلى إقليم (هويما) بغرب أوغندا, لمشاهدة مباراة ودية.