قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس.

رام الله 27 ديسمبر 2016 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس. وجاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن " قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدن الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 16 فلسطينيا". وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين. .. ( وال ) ..