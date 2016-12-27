قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس.الثلاثاء ، 27-12-2016 - 10:39:00

رام الله 27 ديسمبر 2016 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس. وجاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن " قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدن الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 16 فلسطينيا". وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين. .. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا