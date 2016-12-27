هيئة الطيران الكولومبية: نفاد الوقود وراء تحطم طائرة الفريق البرازيلي.

بوغوتا 27 ديسمبر 2016 ( وال) - خلصت التحقيقات التي أجرتها السلطات الكولومبية بشأن حادث تحطم طائرة الركاب التي كانت تقل لاعبي فريق "شابيكوينسي" البرازيلي لكرة القدم إلى أن سبب الحادث هو نفاد وقود الطائرة. وذكرت هيئة الطيران الكولومبية أن بيانات مسجل الطائرة أشارت إلى أن مساعد الطيار قال للطيار مرارا إن الوقود ينفد ، كما أشارت التسجيلات أيضا إلى أن الطيار قد أصدر نداء استغاثة قبل دقيقتين فقط من الكارثة. وقال مسؤولون كولومبيون "إن الطائرة كانت سليمة من أي عطل فني وانحوا باللائمة في وقوع الحادث على قائد الطائرة حيث إنه لم يقم بإجراءات التزود بالوقود قبل الإقلاع وتقاعس في الإبلاغ عن وقوع عطل في محركاتها نتيجة نفاد الوقود. وأضاف المسؤولون أن الطائرة أيضا كانت محملة فوق طاقتها الاستيعابية بحوالي 400 كيلوغرام وإنها لم تكن مرخصة للتحليق على الارتفاع الذي كانت تحلق عليه. وكانت الطائرة تحطمت أواخر شهر نوفمبر الماضي وهي في طريقها إلى مطار مدينة ميديلين الدولي قادمة من بوليفيا على متنها 72 راكبا فضلا عن طاقم من 9 أفراد ومن بينهم فريق /شابيكوينسي/ البرازيلي لكرة القدم. ... وال ...