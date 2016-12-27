العثور على الصندوق الأسود الأول الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة .

موسكو 27 ديسمبر2016 ( وال ) - أعلن مصدر عسكري روسي اليوم الثلاثاء العثور على الصندق الأسود الأول للطائرة الروسية المنكوبة "تو- 154" التي سقطت قبالة سواحل مدينة سوتشي. وقالت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن فرق الانقاذ انتشلت أمس حطام الطائرة المنكوبة من البحر الأسود وسط عملية بحث كبرى, فيما أعلن المسؤولون الروس أن تحقيقاتهم بشأن التحطم ربما تتركز على الأخطاء التقنية أو الأخطاء التي ارتكبها الطيار, مستبعدين فرضية وقوع حادث إرهابي. يذكر أن الطائرة التي كان على متنها 92 شخصا, تحطمت فجر الأحد الماضي بعد دقائق على إقلاعها من مطار مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود, وهي في الطريق إلى مدينة اللاذقية السورية.