باكستان تستعد لتشغيل ثالث محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية غدا الاربعاء .

إسلام آباد 27 ديسمبر2016 ( وال ) - أكدت الحكومة الباكستانية أمس الاثنين أنها تستعد لتشغيل ثالث محطة نووية في البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية غدا الاربعاء التي أنشأت في مقاطعة "ميان والي" بإقليم البنجاب الواقع شمال شرق البلاد وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الأمن والسلامة. وقال وزير المياه والطاقة خواجه محمد آصف في تصريح للإذاعة الرسمية الباكستانية إن رئيس الوزراء نواز شريف سيقوم غدا بافتتاح المحطة النووية الثالثة التي أقيمت في منطقة تشاشما بإقليم البنجاب بعد أن تم الانتهاء من اختبارات الأمن والسلامة". و أضاف الوزير الباكستاني أنه سيتم ربط إنتاج هذه المحطة النووية الجديدة من الكهرباء الذي سيبلغ 340 ميغاوات بشبكة الكهرباء الوطنية على غرار سابقاتها على أساس تجريبي. تجدر الإشارة إلى أن باكستان أنشأت أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في العاصمة الاقتصادية كراتشي قبل نحو 44 عاما.