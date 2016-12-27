منفذ اعتداء برلين مر عبر فرنسا.

باريس 27 ديسمبر2016 (وال) - افاد مصدر أمني فرنسي, امس الاثنين بأن كاميرات المراقبة بمحطة قطارات "ليون" وسط شرق فرنسا أظهرت مرور منفذ اعتداء برلين أنيس العامري عبر المدينة. وأوضح المصدر أن رجلا بنفس مواصفات القاتل تم رصده عصرا, في 22 ديسمبر على رصيف محطة قطار المدينة, وكان يحمل حقيبة ظهر ويرتدي غطاء رأس. وأضاف المصدرأن الرجل ظهر بمفرده على صور كاميرات المراقبة وأن التحقيقات جارية لمعرفة كيف تمكن أنيس العامري المشتبه بقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد بدهسهم بشاحنة يوم 19 ديسمبر ببرلين من التنقل - بعد الاعتداء- إلى فرنسا قبل وصوله إلى إيطاليا . و قد قمت الشرطة الايطالية في ميلان بتصفية العامري ليلة الخميس الى الجمعة خلال عملية تفتيش مما وضع حدا لمطاردة دامت اربعة ايام في اوروبا. ...( وال ) ...