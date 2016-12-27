مقتل 9 أشخاص في غرق مركب ببحيرة ألبرت في أوغندا.

نيروبي 27 ديسمبر 2016 (وال) - لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما لا يزال 21 غيرهم في عداد المفقودين عقب غرق مركب كان على متنه فريق كرة قدم في بحيرة ألبرت بغرب اوغندا. وقال قائد الشرطة جون روتاجيرا لجريدة (ديلي مونيتور) المحلية "حتى الآن، يمكننا تأكيد أنه من أصل 45 شخصا كانوا على متن المركب، فإن 15 قد نجوا". ووفقا للشرطة فإن الحمل الزائد نتجية لوجود 45 شخصا ربما يكون السبب في غرق المركب. وقال بعض الشهود إن المياه كانت هادئة وقت وقوع الحادث، إلا أن الحمل الزائد والأجواء الاحتفالية داخل المركب كانت سببا في الغرق. وشاركت الشرطة وصيادون في عمليات الانقاذ فيما تم انتشال تسعة جثث، ولا يزال 21 في عداد المفقودين.. ...( وال ) ...