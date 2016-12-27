ورشة عمل بعنوان ( مشكلة السيولة ، الحلول والمقترحات ) .

طرابلس 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - تنظم هيئة الرقابة الإدارية ورشة عمل يوم غد الاربعاء تحت عنوان ( مشكلة السيولة ، الحلول والمقترحات ) وذلك بقاعة فندق الودان بالعاصمة طرابلس . وتستهدف الورشة محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير الإدارة العامة للرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي ، ومدير عام المصرف الليبي الخارجي ، والمدراء العامون بالمصارف التجارية ، ووزارات ( المالية ، التخطيط ، الداخلية ، الاقتصاد ) ، وديوان المحاسبة . وتناقش الورشة عدة محاور ابرزها ماهي المشكلة بالتحديد ، وهل مشكلة السيولة مشكلة مالية ؟ أم إدارية ؟ أم أمنية ؟ أم ماذا ، وماهي الأسباب التي أدت إلى مشكلة نقص السيولة في المصارف الليبية ، وماهي الحلول المقترحة للمشكلة ، وحلول مؤقتة - حلول انتقالية - حلول دائمة ، وماهي آليات التنفيذ الممكنة . ...(وال)...