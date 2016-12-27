شركة طيران مكسيكية تلغي 25 رحلة لإجراء فحص على أسطولها .

مكسيكو سيتي 27 ديسمبر 2016 (وال) - ألغت شركة طيران (إنترجيت) المكسيكية ذات التكلفة المنخفضة امس الاثنين 25 رحلة على الأقل لإجراء عملية فحص لأسطولها روسي الصنع حسبما ذكرت وكالة حماية المستهلك في البلاد (بروفيكو). وفيما يتعلق بالمسافرين المتضررين والبالغ عددهم 680 شخصا قالت الوكالة إنها "تسعى للقيام بإعادة الحجز بالنسبة للركاب الذين تقطعت بهم السبل على الرحلة التالية المتاحة" أو مساعدتهم على الوصول إلى مطار آخر وسط زحام موسم العطلات. وفي حال عدم نجاح هذه التدابير فإن الوكالة ستقوم بإعادة تكلفة التذاكربالكامل. وقالت الوكالة في بيان إن طائرات شركة ((انترجيت)) ستبقى على الأرض لإخضاعها لفحوص بناء على توصية من السلطات الروسية. ويضم أسطول الشركة 25 طائرة من طراز "سوبرجيت 100". بدورها قالت شركة (إنترجيت) في بيان إن الفحص هو مجرد إجراء وقائي وإن التنبيه الصادر عن سلطات الطيران الروسية ليس له علاقة بحادث تحطم وقع يوم الأحد الماضي لطائرة روسية في البحر الأسود. وشركة (إنترجيت) هي ثالث أكبر شركة طيران في المكسيك وتقوم بتسيير رحلات إلى المدن المكسيكية الرئيسية وكذلك إلى الولايات المتحدة وكوبا وكوستا ريكا وكولومبيا وبيرو. ...( وال ) ...