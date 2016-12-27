إغلاق جسر يربط بين الدنمارك والسويد بسبب عاصفة رياح شديدة.

كوبنهاغن 27 ديسمبر 2016 ( وال) - اغلقت السلطات الدانماركية امس الاثنين جسر" اوريسند "الذي يربط بينها وبين السويد بسبب عاصفة "اورد"حسب ما ذكرت إدارة الطرق الدانمركية. وأفادت المديرية أنه سيتم تعليق حركة مرور السيارات في كلا الاتجاهين على الجسر الذي يربط بين كوبنهاغن ومدينة مالمو الساحلية في السويد عبر مضيق أوريسند حتى صباح اليوم الثلاثاء. ووفقا لآخر تقرير صادر عن معهد الأرصاد الجوية الدانمركي فإن العاصفة "أورد" قد وصلت إلى مستوى عاصفة رياح شديدة القوة في حين تم قياس شدة هبوب تصل لقوة إعصار في عدة أماكن من الدنمارك. وأضاف معهد الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تزداد شدة قوة الرياح خلال المساء والليل. وجسر أوريسند يتضمن مسار مزدوج لخط سكة حديد وطريق ثنائي الاتجاه للسيارات وقد تم الانتهاء من بنائه في عام 1999 ووضع في الخدمة في يوليو عام 2000. ...( وال ) ...