ثلاثة قتلى في تمرد داخل سجن بجنوب افريقيا.

بورت اليزابيث 27 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت مصحة السجون بجنوب إفريقيا مقتل وإصابة 29 شخص امس الاثنين في تمرد شهده سجن في بورت اليزابيث . وقال المتحدث باسم مصلحة السجون "لوغان مايستري" في تصريح صحفي " وقعت مواجهة بين حراس وسجناء ، أسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 26 اخرين" ، من دون ان يحدد ان كان الضحايا حراسا او سجناء. وأضاف أن مروحية وسيارات اسعاف توجهوا الى سجن "سانت البانز" فيما كان حراس يحاولون اعادة النظام ، وسبق ان شهد السجن اعمال شغب دامية في 2013. وسيتوجه وزير العدل "مايكل ماسوتا" إلى السجن اليوم الثلاثاء في حين دعا حزب التحالف الديمقراطي المعارض الى التحقيق في ما حصل مضيفا "ليست المرة الاولى التي تحصل فيها حوادث عنيفة في هذا السجن". .. ( وال ) ..