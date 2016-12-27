مجموعة مسلحة توقف بث إذاعة غريان المحلية .

غريان 27 ديسمبر 2016 ( وال ) - أفادت مصادر إعلامية بإذاعة غريان المحلية بأن بث الإذاعة متوقف لليوم الثاني على التوالي . وأفاد مدير الإذاعة "محمد التليب" بأن أحدى السرايا التي تتخذ من مقر محطة الإرسال (المرسلـة) مقراً لها منذ عِدة سنوات قامت بإيقاف الإرسال للمطالبة بدفع ما يعتزمون بأنها حقوقهم . وأوضح "التليب" بأن هذه السرية تتخذ من محطة الإرسال مقراً لها ، وتمنع كافة العاملين بالمحطة من الحضور إلى مقر عملهم منذ عِدة سنوات ، ولا يوجد لديهم أي تكليف من أية جهة بالتواجد بالمحطة ، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بإقفال البث . من جهة ثانية قام عدد من الأفراد المسلحين خلال اليومين الماضيين بإقفال الطريق الرابط بين مركز مدينة غريان ومنطقة القواسم على خلفية القبض على مجموعة خارجة عن القانون كانت تحاول إقامة بوابات وهمية بمنطقة "ابورشادة" أحد مداخل المدينة ، للمطالبة بإطلاق سراح هذه المجموعة المارقة . ...(وال غريان)...