المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع يطالبون باسترجاع مقار الثقافة والفرق الفنية والمسرحية .

طرابلس 26 ديسمبر2016 ( وال )- طالب المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع باسترجاع المقار التابعة للثقافة ومقار الفرق الفنية والمسرحية المستعملة من الجهات الاخرى ، وبإرجاع دور العرض للجهات ذات العلاقة والتأكيد عليها وتفعيل دور السينما ، وبانشاء معاهد متخصصة للفنون .

وشددت التوصيات التي اعتمدها الملتقى في ختام أعماله الليلة بطرابلس على ضرورة الموافقة على استحداث يوم \" جائزة الطفل المبدع \" والذي يقام في اليوم الثاني من شهر أبريل من كل عام ، وبتفعيل النقابات التي تخص الفنانين والمبدعين والأدباء والكتاب .

( وال )

