المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع يؤكد على ضرورة تعقد لقاءات حوارية للمثقفين الليبيين المقيمين بالخارج .

طرابلس 26 ديسمبر ( وال )- دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع إلى ضرورة عقد ملتقيات ثقافيه فنيه حوارية للمثقفين الليبيين المقيمين خارج الوطن تهدف إلى لم الشمل وتوحيد الخطاب الإعلامي ، مشددين على إعطاء الشخصية الاعتبارية المستقلة للثقافة في ليبيا وفصلها عن أي جهة .

وأكدت التوصيات التي تم اتخاذها في ختام فعاليات الملتقى الذي عقد تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" الليلة بطرابلس على الحاجة لتشكيل لجان من المثقفين والمبدعين لرعاية الشأن الثقافي في ليبيا من جميع النواحي ، وعلى أهمية النشىء في الإبداع الثقافي وأقامه جائزة في أدب الأطفال في مجالات الرسم والمسرح والدراسات النقدية .. مؤكدين على جدوى المبادرات الثقافية .

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