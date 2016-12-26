المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع يؤكدون على تخصيص جائزةتحت مسمى :جائزة ليبيا للإبداع .الإثنين ، 26-12-2016 - 23:32:00

طرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال )- أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع على ضرورة تخصيص جائزة تحت مسمي \" جائزة ليبيا الإبداع \" يخصص لها يوم محدد من أيام السنة ،وتأسيس المجمع النقدي في ليبيا ، وطباعة معاجم السير للمبدعين الليبيين ، وإطلاق أسماء المبدعين والمثقفين على شوارع المدن وأحيائها وكذلك المؤسسات ، وفتح قناة فضائية ثقافية ، وإبراز المناشط ذات العلاقة بشرائح المجتمع كافة .\nوشددت التوصيات على الاهتمام بالتراث كهوية وطنيه يلزم الحفاظ عليها بإحيائها ، وإقامه المؤسسات والصروح الداعمة للإبداع والثقافة في مواعيد دورية ثابتة .\n( وال )\n

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