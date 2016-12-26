المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع ينوهون بدور القوافل الثقافية.

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - نوه المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع بأهمية دورالقوافل الثقافية بكل المدن بتبادل الزيارات بينها وحمل رسالة المحبة والتسامح والاخاء والعمل على حل كل المختنقات التي تواجه الحركة الثقافية على مستوي المؤسسات والأفراد .وطالب المشاركون في توصياتهم بإقامة العروض المسرحية والندوات الثقافية والعروض الفنية المختلفة والأمسيات الشعرية بكل المدن لنشر ثقافة الفرح ونبذ العنف وخلق المناخ الملائم للاستقرار وإرجاع المقار ذات الصلة بالثقافة والإبداع وإتباعها إلى الهيئة العامة للثقافة ، و ضرورة إسناد مهام الملحقين الثقافيين بالمراكز الثقافية بالسفارات الليبية بالخارج للمثقفين .

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