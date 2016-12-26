المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع يدعون إلى تبنى خطاب وطني موحد يعمل على وحدة الوطن .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال )- دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع القنوات الفضائية والإذاعات المسموعة كافة إلى تبنى خطاب وطني موحد يعمل على وحدة الوطن والوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف والمساهمة في رأب الصدع ودعم المسار الوطني بعيدا على حالات الاصطفاف .

وأكد المشاركون في توصيات اتخذوها الليلة في ختام ملتقاهم الثاني الذي عقدوه تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" بقصر الخلد بمدينة طرابلس باشراف وتنظيم الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني _ أكدوا على دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني للتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للثقافة من خلال اللجنة الملكفه للمساهمة في تنفيذ المشروع الثقافي الطموح الذي تم اعتماده خلال هذا الملتقى كما تضمنت التوصيات اعتماد الملتقى الوطني للإبداع ملتقى سنويا ، وبأن تكون المهرجانات والمناشط الثقافية والإبداعية من خلال الهيئة العامة للثقافة ، والإسراع في تنفيذ الدراسات والمشروعات والمخططات ذات العلاقة بتطوير الثقافة والإبداع .التوصيات أكدت كذلك على حشد كل الطاقات الفنية للبدء في تنفيذ مناشط ثقافية وفنية وتوفير الإمكانات اللازمة ، ودعم جميع المثقفين من خلال المؤسسات الثقافية القائمة ، ووضع الخطط اللازمة لإقامة المناشط المختلفة بكل المدن الليبية من خلال مكاتب الثقافة والتنسيق مع المجالس البلدية وتوفير الدعم اللازم .

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