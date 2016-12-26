المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع : دعم الحضور الثقافي بكل أشكاله ، كفيل بالإسهام في بناء مجتمع تسوده ثقافة السلام والوئام .

طرابلس 26 ديسمبر2016 ديسمبر( وال )- أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع على التمسّك بأهداف الملتقى، وتصميمهم على تجسيدها واقعاً ملموساً؛ بما يخدم الثقافة، استشعاراً لمسؤوليتهم التاريخية تجاه وطنهم، وحرصًا على مواكبة تطلعات شعبهم .

كما أكدوا في بيان صدر في ختام ملتقاهم الليلة بطرابلس على أن الثقافة هوية الشعوب، وأن الأوطان تنهض بعقول مثقفيها ومبدعيها، معبرين عن قناعة نابعة من ذاتهم بأن دعم الحضور الثقافي بكل أشكاله في الوسائل السمعية والبصرية، كفيل بالإسهام في بناء مجتمع تسوده ثقافة السلام والوئام، وما الكلمة والحرف واللون والفرشاة والركح والصورة إلا حياة الإنسان.

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