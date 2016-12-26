المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع : يثمنون دور ومجهودات الهيئة العامة للثقافة الساعية إلى تمكين النخب الليبية من المبدعين للإسهام في ترسخ مبدأ الحوار ونشر ثقافة التفاؤل .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال )- ثمن المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي عقد تحت شعار \"الثقافة تجمعنا\" برعاية الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني دور ومجهودات الهيئة الساعية إلى تمكين النخب الليبية من المبدعين: أدباء، وكتاب، وشعراء، وفنانين، وإعلاميين، من اللقاء والتواصل؛ للإسهام في إبراز دورهم الفاعل والمؤثر في المجتمع، وترسيخ مبدأ الحوار، ونشر ثقافة التفاؤل، وتنشيط الحراك الثقافي؛ بما يحقّق السّلم الأهلي، ويعزّز اللحمة الوطنية، ويعمل على تحقيق تعايش سلمي، ونهضة ثقافية فكرية شاملة.

جاء ذلك في بيان لهم صدر في ختام ملتقاهم الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام وأقيم بقصر الخلد بمدينة طرابلس .

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