الاستعداد لإطلاق منتدى جالو للتنمية المستدامة.

جالو 26 ديسمبر 2016 ( وال )- يسعى ناشطون في المجال المدني وأكاديميون في التنمية وخبراء بمختلف المجالات الى إطلاق "منتدى جالو للتنمية المستدامة" والذي يختص في تقديم الاستشارات وإجراء الدراسات وكل ما من شأنه النهوض بالمدينة في كل مناحي الحياة. وصرح أحد الأكاديميين لمراسل وكالة الانباء الليبية بجالو، بأن المنتدى في خطواته الأخيرة للاعتماد بشكل رسمي من الجهات ذات العلاقة، داعيا كل من يقوم بإعداد أي بحث أو نشاط علمي أو اجتماعي إلى التواصل مع إدارة المنتدى للتعاون في إيجاد الحلول لكل مرافق الحياة بالمدينة. .. ( وال ) ..