\" السراج \" : الرئاسي سيسعى الى رفع العبء عن كاهل المواطن في ربوع ليبيا كافة .الإثنين ، 26-12-2016 - 20:11:00

\" السراج \" : الرئاسي سيسعى الى رفع العبء عن كاهل المواطن في ربوع ليبيا كافة .زوارة 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أن زيارته لمدينة زوارة اليوم تأتي في اطار سلسلة زيارته للعديد من المدن والمناطق الليبية للوقوف على احتياجاتها ومتطلبات سكانها العاجلة والضرورية ، مشيرا بأن زيارته لزوارة اليوم سبقتها زيارات لمدن الجفرة وترهونة وغات .\nوأشار \" السراج \" في تصريح له - ان الغرض من هذه الزيارات هو الوقوف على المختنقات والمشاكل التى يعانيها المواطن في هذه المناطق والعمل على ايجاد الحلول لها وبما يرفع العبء عن كاهل المواطن في ربوع ليبيا كافة .\n... ( وال )...

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